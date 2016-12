Maserati Ghibli 2017 e il Suv Levante

Levante e le berline Ghibli e Quattroporte condividono i contenuti hi-tech di bordo, e per comfort e per connettività e sistemi di assistenza alla guida. Lʼinfotainment è ricco e integra i sistemi per smartphone Apple CarPlay e Android Auto. Ci sono pacchetti nuovi ‒ Luxury e Sport ‒ e motori brillanti ed efficienti. Una gamma di motori V6 tre litri di cilindrata, sia benzina che diesel, sul Suv il turbodiesel sviluppa 275 CV e sulla Ghibli 250 CV. Ma sulla Ghibli 2017 cʼè anche il possente V6 biturbo benzina da 410 CV, mentre su Levante lo stesso motore eroga 430 CV. Il Suv dispone inoltre di sospensioni ad aria con 5 differenti livelli di altezza da terra, più un ulteriore livello ribassato per il parcheggio.