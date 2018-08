20 maggio 2018 08:10 La super efficienza di Porsche Cayenne E-Hybrid La potenza dei due motori benzina ed elettrico è di 462 CV

Una Porsche Cayenne che fa 100 km nel percorso misto con tre litri e poco più di benzina. Potenza della trazione ibrida, perché la Cayenne in questione è la E-Hybrid, versione benzina/elettrica del grande Suv, pronta per fine maggio alla commercializzazione in Italia. Fiore allʼocchiello della terza generazione del grande Suv di Stoccarda.

Performance a basse emissioni Ufficio stampa 1 di 52 Ufficio stampa 2 di 52 Ufficio stampa 3 di 52 Ufficio stampa 4 di 52 Ufficio stampa 5 di 52 Ufficio stampa 6 di 52 Ufficio stampa 7 di 52 Ufficio stampa 8 di 52 Ufficio stampa 9 di 52 Ufficio stampa 10 di 52 Ufficio stampa 11 di 52 Ufficio stampa 12 di 52 Ufficio stampa 13 di 52 Ufficio stampa 14 di 52 Ufficio stampa 15 di 52 Ufficio stampa 16 di 52 Ufficio stampa 17 di 52 Ufficio stampa 18 di 52 Ufficio stampa 19 di 52 Ufficio stampa 20 di 52 Ufficio stampa 21 di 52 Ufficio stampa 22 di 52 Ufficio stampa 23 di 52 Ufficio stampa 24 di 52 Ufficio stampa 25 di 52 Ufficio stampa 26 di 52 Ufficio stampa 27 di 52 Ufficio stampa 28 di 52 Ufficio stampa 29 di 52 Ufficio stampa 30 di 52 Ufficio stampa 31 di 52 Ufficio stampa 32 di 52 Ufficio stampa 33 di 52 Ufficio stampa 34 di 52 Ufficio stampa 35 di 52 Ufficio stampa 36 di 52 Ufficio stampa 37 di 52 Ufficio stampa 38 di 52 Ufficio stampa 39 di 52 Ufficio stampa 40 di 52 Ufficio stampa 41 di 52 Ufficio stampa 42 di 52 Ufficio stampa 43 di 52 Ufficio stampa 44 di 52 Ufficio stampa 45 di 52 Ufficio stampa 46 di 52 Ufficio stampa 47 di 52 Ufficio stampa 48 di 52 Ufficio stampa 49 di 52 Ufficio stampa 50 di 52 Ufficio stampa 51 di 52 Ufficio stampa 52 di 52 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La versione ibrida plug-in di Cayenne monta una batteria ad alto voltaggio ‒ 230 Volt a 32 Ampere ‒ e ha bisogno di due, tre ore per ricaricarsi completamente. Con collegamento 230 Volt e 10 Ampere, serve invece una notte intera, per unʼautonomia in modalità 100% elettrica di 44 km, alla velocità massima di 135 km orari. Ma Cayenne E-Hybrid va anche a benzina, monta infatti un possente V6 3.0 da 340 CV e vi abbina un motore elettrico da 100 kW. Lavorando insieme, i due propulsori erogano una potenza di sistema pari a 462 CV, per 700 Nm coppia massima, disponibile appena sopra il regime minimo del motore. Il risultato è uno scatto bruciante: 5 secondi da 0 a 100 km/h, come la Porsche 918 Spyder! La velocità massima supera abbondantemente i 250 orari.

Lʼibrida Cayenne è dotata di serie del pacchetto Sport Chrono, che ne migliora ulteriormente le prestazioni, mentre nelle due modalità Sport e Sport Plus è praticamente possibile utilizzare lʼintera energia della batteria per un'accelerazione più repentina. Per la trasmissione Porsche ha optato per lʼautomatico Tiptronic S a 8 rapporti. Qualità importante di Cayenne Hybrid è anche la trazione integrale attiva, che consente di rimorchiare pesi fino a 3,5 tonnellate. Le sospensioni attive (Porsche Active Suspension Management) e la regolazione elettronica degli ammortizzatori sono di serie.