Jaguar I-Pace, il crossover è elettrico

Jaguar entra nellʼagone dellʼalimentazione elettrica e lo fa con un modello sportivo dalle grandi qualità dinamiche. Si chiama I-Pace ed è un crossover a due volumi con linee da coupé , non distante nel look dal nuovo F-Pace . È ancora un prototipo, ma nel corso del 2017 lo sviluppo porterà alla nascita della prima Jaguar a trazione integrale elettrica.

La Jaguar I-Pace fa sua una promessa: con le batterie cariche riesce a fare fino a 500 chilometri! Considerando il tragitto giornaliero medio, significa dover ricaricare il veicolo soltanto una volta alla settimana. Merito di tanta efficienza va allʼimpianto propulsivo e alla batteria agli ioni di litio da 90 kWh. I motori elettrici sono due, ciascuno da 200 CV e sono collocati uno sullʼavantreno e lʼaltro al retrotreno , da qui la naturale motricità sulle quattro ruote. La potenza complessiva generata è di 400 CV e 700 Nm di coppia , che insieme al Cx aerodinamico di 0,29 permettono di raggiungere prestazioni da urlo: da 0 a 100 km/h in 4 secondi.

Il prossimo crossover Jaguar si propone dunque come alternativa ecologica alle tradizionali auto di lusso. Il baricentro basso sposa una sofisticata sospensione a doppio braccio oscillante all’anteriore e all’ Integral Link posteriore (come le berline XE e XF ), ciò che assicura unʼottima guidabilità e maneggevolezza. Il passo di tre metri è garanzia di una spaziosità infinita degli interni, degna dei Suv top di gamma, e nonostante le dimensioni compatte di I-Pace, lungo 4,68 metri e con un grande bagagliaio da 530 litri . Enormi le ruote del prototipo: 23 pollici.

Gli interni di I-Pace mettono in mostra tanta tecnologia. La principale interfaccia è uno schermo touch TFT da 12 pollici, perfettamente incorporato nella superficie del quadro strumenti. Un secondo touch screen da 5,5 pollici, separato dal primo, è invece accoppiato a due manopole in alluminio inciso a laser, che racchiudono vivaci schermi circolari in alta definizione e permette di configurare il sistema d’infotainment e il climatizzatore, mantenendo le informazioni a schermo intero sul display principale da 12 pollici.