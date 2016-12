Jaguar XF, tre litri di eleganza e sportività

Quando si dice unʼauto premium. La nuova Jaguar XF, alla seconda generazione , è una berlina elegante, unʼauto di rappresentanza super confortevole, ma che al tempo stesso non rinuncia a essere sportiva. Soprattutto in questa motorizzazione V6 biturbo diesel da 300 CV con cambio automatico a 8 rapporti . Il compromesso ideale insomma, e a nostro avviso è anche unʼauto bellissima . Quando passa per strada la notano tutti, ed è un piacere andarci in giro.

Il motore dicevamo, potente e scattante, così tanto che in montagna, dove Tgcom24 è andata a provarla, bisogna per forza inserire la modalità di guida su neve e bagnato. Il V6 diesel con doppio turbocompressore ha tre litri di cilindrata ed esprime valori prestazionali da urlo: 300 CV e 700 Nm di coppia a soli 2.000 giri! Il risultato è unʼaccelerazione da 0 a 100 che si compie in 6,2 secondi (e dire che Jaguar XF è lunga 4,95 metri!) e una velocità massima tenuta sotto controllo dallʼelettronica. Il top per chi cerca unʼammiraglia a gasolio, con un comodo e fluido cambio automatico a 8 rapporti, gestibile anche con le palette al volante, che rispondono benissimo e ci si può anche divertire parecchio. Se il 3.0 vi sembra troppo (e 300 CV pure), Jaguar propone in Italia la XF anche con due più mansueti 4 cilindri 2.0 diesel.