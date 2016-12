15 settembre 2016 09:20 Jaguar allarga gli orizzonti con F-Pace Trazione integrale e tecnologie allʼavanguardia

Sʼiniziano a vedere sulle strade italiane i primi esemplari di Jaguar F-Pace, il primo Suv della Casa inglese in 80 anni di storia. Un lasso di tempo in cui ci aveva abituato a grandi berline di lusso e ad eleganti coupé sportivi, ma Jaguar da qualche anno ha cambiato pelle: la proprietà è cambiata e gli indiani ‒ il gruppo Tata ‒ amano le tecnologie più degli antichi blasoni.

Jaguar F-Pace ha un look elegante, dinamico, e tutte le versioni hanno la trazione integrale e sfruttano la struttura leggera in alluminio, la stessa delle berline del giaguaro. Gli interni svelano un ambiente raffinato, degno della miglior tradizione british (vedi i rivestimenti in pelle Windsor, optional), ma anche tecnologico, col sistema di infotainment InControl Touch Pro in stile tablet, che garantisce il massimo della connettività e touch screen da 10,2 pollici. Lʼabitacolo è un potenziale hotspot Wi-Fi che consente di collegare fino a 8 dispositivi, trasformando il Suv in un ufficio mobile. Il quadro strumenti HD virtuale da 12,3 pollici, con display di navigazione full-screen 3D, è stato integrato con l’head-up display laser.

Il Suv Jaguar presenta per la prima volta al mondo l’Activity Key, una tecnologia che consente di bloccare le chiavi allʼinterno del veicolo in modo sicuro. Dal punto di vista meccanico, F-Pace ha le sospensioni a doppio braccio oscillante e Integral Link per una eccellente comfort di guida. Non mancano il Torque Vectoring che deriva dalla coupé F-Type e l’Adaptive Dynamics per un’esperienza di guida piacevole e sicura su ogni superficie. La trazione integrale si abbina al sistema All-Surface Progress Control per favorire una guida fluida sulle superfici a scarsa aderenza. Lʼabitacolo ampio e confortevole accoglie 5 passeggeri e il vano bagagli ha una notevole capacità di carico di 650 litri.