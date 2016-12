30 marzo 2016 Jaguar F-Pace alla conquista di Roma Una gamma versatile con 6 versioni

Il primo Suv Jaguar ha conquistato Roma. È nel centro storico della capitale, sotto la nuvola del superattico di via Condotti firmata dallʼarchitetto Fucsas, che Jaguar ha presentato la F-Pace. Una serata di gala per un successo clamoroso, già annunciato dalle oltre 500 prenotazioni di clienti letteralmente impazziti per il nuovo modello che amplia la gamma Jaguar.

Lʼauto è effettivamente bellissima nel suo design, sia esterno che interno. La carrozzeria svela personalità e uno stile elegante e al tempo stesso potente, mentre lʼabitacolo è un ambiente raffinato, pregiato e tecnologico. Jaguar F-Pace è lʼespressione di tanta classe ed eleganza, ma non rinuncia a una sana dose di sportività. E gli ospiti della serata romana non hanno fatto mancare gli applausi al primo Suv della Casa britannica. La mole è di quelle importanti, la lunghezza di 4,73 metri annovera F-Pace tra i Suv premium di razza, via di mezzo tra un Porsche Macan e il prossimo Maserati Levante, modelli cui non nasconde di voler sottrarre clienti.