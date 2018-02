GRMN, lʼanima sportiva di Toyota Yaris

Finora la storia di Toyota Yaris è stata quella della razionalità. Prima city car di segmento B di Toyota in Europa, progettata e costruita per il Vecchio Continente; prima compatta ecologica con le versioni Hybrid che oggi valgono più della metà dei volumi di vendita. Ma dentro, evidentemente, doveva esserci nascosta unʼanima sportiva e così, da un box del Nurburgring, ecco spuntare la Super Yaris da 212 CV !

Si tratta di una serie limitata che si chiama Yaris GRMN, sigla che indica il team “Gazoo Racing Meister of Nurburgring”, e che nasce dallʼesperienza Toyota nel Mondiale Rally. Adotta il motore 1.8 turbo benzina abbinato al cambio manuale a 6 marce ed è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi. Per questa Yaris di polso è stato sviluppato un nuovo sistema di raffreddamento dell’olio e dell’acqua ed è stata inserita una nuova cinghia nella parte anteriore del compressore volumetrico, così da garantire una risposta più immediata. Una vera bomba, che nasce in pista ma che ha lʼorgoglio di conquistare la strada.