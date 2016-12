EuroNCAP, le auto più sicure del 2015

Ma qual è lʼauto più sicura in vendita oggi in Europa? I test non lasciano adito ai dubbi: il Suv Volvo XC90 . I test EuroNCAP hanno anche rilevato le auto più sicure segmento per segmento. Con una percentuale del 97% di protezione degli adulti a bordo, il grande Suv Volvo XC90 ha sbaragliato la concorrenza, sia nel suo segmento che in assoluto. Il veicolo ha ottenuto anche dallʼEuroNCAP una valutazione di 100 su 100 quanto a presenza di dotazioni di sicurezza a bordo . Scendendo un gradino, quello dei Suv medi, scopriamo che il più sicuro in assoluto è Mercedes GLC , un modello inedito nella gamma della Casa di Stoccarda. Tra le berline di alta gamma, Jaguar XE e Toyota Avensis si piazzano alla pari, con la differenza però che alcune delle dotazioni di sicurezza standard sulla britannica sono opzionali sulla nipponica.

Interessante anche sapere qual è lʼauto di piccola taglia più sicura. Ebbene, secondo lʼorganismo di valutazione europea, la nuova, terza generazione di Honda Jazz è la migliore di segmento B, mentre lʼauto più sicura nel segmento C risulta la Infiniti Q30, compatta premium 5 porte che sul mercato italiano arriva proprio in questi giorni. Tra i monovolume primeggiano Volkswagen Touran nella categoria media e la coppia Ford Galaxy e S-Max in quella superiore. Soltanto 4 stelle per Mazda MX-5, ma tanto basta per vederla prima fra le spider, un segmento mai preso in considerazione finora e che ancora non ha dato al mercato una 5 stelle per la sicurezza. Vedremo nel corso del 2016, quando EuroNCAP introdurrà nelle valutazioni anche la protezione dei pedoni, se malauguratamente investiti dalle auto sottoposte a test.