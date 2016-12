EuroNCAP, le 5 stelle diventano più difficili

09:00 - Cambiano i criteri per valutare la sicurezza delle auto. L’organismo europeo EuroNCAP – di cui ACI è il partner italiano – ha infatti adottato nuovi programmi di crash-test per assegnare le ambite 5 stelle, dando maggior rilievo ai sistemi di protezione dei bambini e agli ausili elettronici di sicurezza attiva. EuroNCAP avverte: ne usciranno valutazioni finali meno brillanti, ma con maggiori garanzie di sicurezza per tutti gli utenti della strada, pedoni inclusi.

I nuovi crash-test europei valutano positivamente la presenza di sistemi di sicurezza attiva (anche se optional) come l’Adaptive Cruise Control, che adatta la velocità di crociera automatica alla distanza di sicurezza, il Front Assist che monitora la velocità dei veicoli che ci stanno davanti grazie a un sensore radar, la frenata d’emergenza e ancor più quella automatica che arresta il veicolo anche se il guidatore si mostrasse particolarmente distratto. E ancora i segnalatori del cambio corsia, l’assistenza alle manovre di parcheggio. Per i bambini sono invece stati rafforzati i test che riguardano i colpi di frusta di chi siede sul sedile posteriore, naturalmente ben allacciato coi sistemi di ritenuta obbligatori per legge.

Il nuovo protocollo EuroNCAP è stato applicato per la prima volta negli ultimi crash-test e a conseguire le 5 stelle è stata soltanto una vettura: la Volkswagen Golf Sportsvan. La Ford Tourneo Courier si è fermata alle 4 stelle e addirittura a 3 sole stelle la Renault Mégane Hatch. Ma è chiaro che i criteri andranno a costituire da ora in poi il menù sul quale i costruttori lavoreranno per sviluppare e produrre un autoveicolo.