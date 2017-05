Citroen C5 Aircross, frontiera del comfort

Ecco le prime immagini di C5 Aircross , il nuovo Suv di fascia medio-alta di casa Citroen . Robusto, solido, con uno stile compassato e non aggressivo, si rivolge a famiglie sportive e amanti del viaggio. Le sue qualità principali sono però allʼinterno, dove il nuovo Suv Citroen promette il massimo del comfort e della marcia in sicurezza.

Il merito è delle innovative sospensioni con smorzatori idraulici progressivi , che rendono impeccabile la marcia in qualsiasi condizione. L’abitacolo di C5 Aircross è orientato al benessere e trasmette naturalmente concetti di spaziosità e luminosità. Il comfort sʼapprezza per le sedute comode e avvolgenti, la console centrale ampia e alta, i materiali morbidi e caldi. Citroen definisce l’abitacolo “un invito al viaggio per tutti i passeggeri” , in cui si stagliano i sedili anteriori riscaldabili e con funzione massaggio, i sedili posteriori molto accoglienti e il tetto apribile panoramico. A centro plancia spicca un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici , con ottima leggibilità, e con un display touch screen da 8 pollici ad alta risoluzione.

C5 Aircross propone i sistemi di assistenza alla guida più evoluti del mercato. Si va dallʼActive Safety Brake (frenata attiva) al sistema di sorveglianza dell’angolo morto, dal Cruise Control Attivo con funzione Stop al Grip Control e all’Hill Assist Descent Control per ottimizzare la trazione e la marcia in tutte le situazioni. Non solo, ma C5 Aircross sarà anche il primo modello Citroen con tecnologia ibrida Plug-in e trazione 4x4, nel quale un motore termico da 200 CV si accompagna a due motori elettrici per una potenza complessiva di 300 CV! In pratica la Citroen più potente mai prodotta. Svelata al Salone di Shanghai nei giorni scorsi, la nuova C5 Aircross arriverà in Europa il prossimo anno.