BMW M5, la berlina high-performance

La nuova BMW M5 , che vediamo in queste immagini sul circuito portoghese dellʼEstoril, è la berlina più potente e veloce del mondo. Monta un possente motore 8 cilindri biturbo benzina di 4,4 litri di cilindrata, che sviluppa 600 CV di potenza e una impressionante coppia massima di 750 Nm. Le sue prestazioni sono degne di una Porsche e di una Ferrari: lo scatto da 0 a 100 km/h si compie in 3,4 secondi ! E non va dimenticato che questa BMW M5 ha pure la trazione integrale xDrive , una novità nella lunga storia della M5, il cui primo esemplare risale addirittura al 1984. Con la trazione 4x4, la nuova BMW M5 completa il suo profilo sportivo anche sulla neve e su terreni non proprio lisci.

Il resto è tecnologia pura: dettagli di carrozzeria in fibra di carbonio, sospensioni specifiche con differenziale Active M sul retrotreno, cambio automatico Steptronic a 8 rapporti. Per non parlare del controllo di stabilità DSC che è settabile su tre modalità, per una precisione di guida superiore. A listino in Italia, la nuova BMW M5 xDrive costa a partire da 122.000 euro.