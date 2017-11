BMW M5, in arrivo la trazione integrale xDrive

BMW è lʼespressione palese di chi non vuole fermarsi mai. Ha in casa la berlina più dinamica e cattiva del mondo, la M5, e con 600 CV sotto il cofano non si può proprio pretendere di più da una classica tre volumi e 4 porte, eppure non bastava e per la prima volta la BMW M5 sarà dotata di trazione integrale xDrive, per poter andare ovunque senza remore.