BMW Serie 5, la berlina dalle sette vite

La generazione sette della berlina punterà sulle tecnologie e sui processi di digitalizzazione, senza perdere di vista lʼobiettivo del design emozionale, da sempre il fiore allʼocchiello della Serie 5. Lʼassetto e il baricentro bassi, da sportiva nonostante il suo ruolo professionale, restano immutati, ma i designer bavaresi sono riusciti a spuntare un Cx aerodinamico ancora più esaltante: 0,22 ! Che insieme alla leggerezza (100 chili in meno della generazione attuale) accresce la dinamicità della quattro porte BMW e lʼefficienza in termini di emissioni e consumi. In questo campo è peraltro già pronta subito dopo il debutto la versione 530e iPerformance, cioè ibrida elettrica plug-in .

Lʼobiettivo di BMW è mantenere salda la Serie 5 berlina quale leader delle auto executives, molto amata dagli uomini dʼaffari più dinamici e sportivi, che non vogliono solo standing ma anche performance e tecnologie. Ecco allora dotazioni come lo Sterzo Attivo Integrale, che modula la servoassistenza in funzione delle performance, ed è abbinabile alla trazione integrale BMW xDrive. Per la nuova Serie 5 sono stati utilizzati acciai ad altissima resistenza per la scocca, più leggeri e che massimizzano il piacere di guida, nonostante i 4,93 metri di lunghezza della vettura. Al vertice di gamma ci sarà poi la versione M, e precisamente la BMW M550i xDrive con motore V8 biturbo di 4.400 cc e trazione integrale.