19 agosto 2016 07:30 BMW M5 Competition Edition da 600 CV Unʼauto di rappresentanza senza limiti

BMW apre una dimensione nuova nel segmento delle berline di rappresentanza high-performance. Ha annunciato infatti lʼarrivo di una versione super esclusiva della BMW M5 ‒ già di per sé un riferimento nel segmento ‒ ulteriormente potenziata nella serie speciale Competition Edition, che sarà realizzata in soli 200 esemplari.

Il punto di partenza ingegneristico del progetto consiste nellʼincremento di potenza e nello sviluppo di qualità dinamiche superiori. Il motore resta lʼ8 cilindri a V biturbo benzina di 4,4 litri, ma è stata incrementata la pressione di sovralimentazione e il tetto del regime di rotazione, per un guadagno di 40 CV e 20 Nm di coppia. La BMW M5 Competition Edition arriva a toccare i 600 CV di potenza e i 700 Nm di coppia (valori superiori alla Giulia Quadrifoglio, per intenderci), e diventando uno dei modelli più potenti dellʼintera produzione BMW. Dotata di trasmissione M a doppia frizione con Drivelogic, la berlina sportiva bavarese accelera da 0 a 100 km/h in appena 3,9 secondi.

L’aumento della potenza si armonizza perfettamente con il Competition Package, offerto di serie. Questo include, tra l’altro, lʼassetto ribassato di 10 mm rispetto alle altre BMW M5, molle e ammortizzatori più rigidi e la regolazione specifica del differenziale Active M, che ottimizza la trazione. Anche lo sterzo è stato modificato, con lʼaggiunta di una funzione specifica M Servotronic che offre al guidatore una risposta più precisa e diretta. E lo stesso vale per il controllo di stabilità, aggiornato con la funzione M Dynamic Mode per garantire un handling sportivo. Optional da prendere in considerazione sono i freni con dischi carboceramici. Anche il look incide sulle performance, basti vedere gli pneumatici misti da 20 pollici e larghezza 265 mm davanti e 295 dietro.