Audi oltre i tre milioni di modelli Q venduti

A distanza di 12 anni, la Casa dei quattro anelli ha superato la soglia dei tre milioni di Suv venduti nel mondo. Oggi un modello Audi su tre venduto appartiene al segmento dei Suv, ma si stima che nel 2020 si arriverà al 40%. Perché se gli altri segmenti soffrono, i Suv no e i ritmi di crescita di anno in anno sono impressionanti. La gamma Q segue questo trend e cresce di anno in anno. Accanto al best-seller Q5 ‒ 1,6 milioni di modelli venduti ‒ ci sono anche i più giovani Q3 e Q2. Questʼultimo apre un nuovo orizzonte per il brand, quello dei Suv/Coupé, nel tentativo di conquistare una fascia di mercato più giovane e sportiva. In Italia sono già oltre 5.000 le “piccole” Audi Q2 acquistate in pochi mesi.