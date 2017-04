19 aprile 2017 10:35 Lʼorizzonte breve delle elettriche Audi e Volkswagen Audi e-tron Sportback e Volkswagen I.D. Crozz

Se il continente del futuro è lʼAsia, non sorprende che il più grande gruppo automobilistico del mondo abbia scelto Shanghai e il suo Salone internazionale per svelare le prossime, incredibili novità a quattro ruote. Volkswagen espone infatti nella megalopoli cinese la Audi e-tron Sportback, che nel 2019 diventerà un modello di serie, e il concept Volkswagen I.D. Crozz, che in produzione entrerà nel 2020.

La Audi e-tron Sportback è tutta unʼinnovazione. A partire dal design: 4 porte e linee da coupé granturismo, ma lʼassetto alto quanto un Suv, passando per lʼilluminazione a Led e quei minuscoli proiettori digitali che proiettano simboli sulla strada, trasformando la luce in un dinamico canale di comunicazione. E poi con la sua trazione al 100% elettrica di inusitata potenza: 435 CV, che possono diventare più di 500 in modalità boost, così da assicurare uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi. Per unʼautonomia di marcia a emissioni zero di oltre 500 km. La batteria agli ioni di litio è posizionata tra gli assi sotto l’abitacolo, e ciò consente di abbassare il baricentro e di ottenere una ottimale distribuzione dei pesi, con un rapporto 52:48 tra anteriore e posteriore.

