5 dicembre 2016 08:20 Audi Q5 atto II, lʼupgrade è di sostanza A gennaio la seconda serie del Suv tedesco

Arriva a gennaio la seconda generazione di Audi Q5. Tanti gli interventi, quasi tutti inerenti alla sostanza tecnica e non al fattore estetico. La Casa dei quattro anelli ha svolto lʼupgrade necessario a implementare a bordo tutte le innovazioni che dal 2008 (esordio della prima serie) sono state immesse sul mercato. Tgcom24 è andata a Los Cabos, in Messico, la punta più a sud della splendida Baja California, per provare le nuove Q5 con motore 2.0 turbo benzina e TDI a gasolio.

Il Suv è nuovo e pesa 90 kg meno della precedente serie, ma a guardarla dallʼesterno si percepisce netto il senso di appartenenza alla famiglia Q di Audi, sia alla vecchia Q5 che alla più giovane Q3. Come dire: cavallo che vince non si cambia. Le poche novità estetiche riguardano i proiettori anteriori Xenon plus di serie con luci diurne a LED, i nuovi gruppi ottici posteriori a LED e i cerchi in lega dʼalluminio a partire da 17 pollici. La nuova Q5 è però molto più spaziosa dentro, con un passo di 2,82 metri al vertice della categoria e unʼaltezza davvero ragguardevole ‒ 1,66 metri ‒ in confronto ai 4,66 metri di lunghezza della carrozzeria compatta. Eppure ci sta dentro un grande bagagliaio da 550 litri, che abbattendo i sedili posteriori diventano 1.550.

La trazione integrale permanente quattro è uno dei vanti dei Suv Audi e la nuova Q5 non fa eccezione. È controllata dal sistema Ultra, che rende sempre eccellente e confortevole la marcia, sia sulle lunghe e desolate fettucce stradali messicane che nellʼoff-road tra gli sterrati così amati dai turisti che vengono da queste parti. Con la Q5 si va dappertutto, anche sul bagnasciuga a due passi dal mare. Inoltre questo sistema è più intelligente rispetto alla precedente trazione integrale e contiene i consumi. Auto immacolata, e se proprio vogliamo trovarle un difetto, forse è nel nuovo display non touch e non tanto grande, ma lʼoptional di uno schermo da 12 pollici cʼè. Notevole la silenziosità dellʼabitacolo e il merito è delle sospensioni pneumatiche con regolazione degli ammortizzatori.