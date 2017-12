Al Motor Show il dominio dellʼauto a stelle e strisce

Che il Motor Show sia tornato ai fasti di un tempo lo dimostra uno sguardo attorno alle aree espositive, dove si scopre il meglio della produzione motoristica mondiale. Bologna è tornata a essere una vetrina internazionale , con novità e sorprese da ogni angolo del mondo. Il meglio della produzione americana, ad esempio, con brand come Cadillac, Chevrolet e Corvette , è presente in massa al Motor Show 2017.

Il merito di una rappresentanza ufficiale e così folta va a 5 concessionari: Cavauto di Monza, Gruppo Morini di Bologna, Bettini Automobili di Firenze, Autogiada di Treviso e Autostemac di Roma . Agli stand una selezione dei modelli Cadillac Escalade, XT5 e CTS, Chevrolet Camaro coupé e Corvette C7 Stingray , vere icone dell’auto a stelle e strisce. Il Suv Escalade è il top di categoria oltre Atlantico, lussuoso e super confortevole, con un abitacolo 7 posti e la poderosa forza del motore V8 aspirato di 6,2 litri da 600 CV . A due o quattro ruote motrici, e con sospensioni magnetiche, il Suv Cadillac dispone del sistema di disattivazione dei cilindri (da 8 a 4) in caso di marcia a bassi regimi. In Italia Escalade è offerto anche in versione Bi-Fuel benzina/Gpl .

Cadillac XT5 è invece il nuovo crossover di lusso del brand, che si fa notare per lʼimponenza della mole e lʼelevato standard degli equipaggiamenti, con sistemi di ricarica wireless e hotspot Wi-Fi con telefono integrato. Monta un motore V6 3.6 e ha la trazione posteriore o integrale . Il terzo modello Cadillac presente a Bologna è la berlina CTS terza generazione , con motore 4 cilindri 2.0, ma al suo fianco cʼè anche la spaventosa CTS-V con motore V8 6.2 da quasi 700 CV e capace di raggiungere i 320 km/h di velocità. Prestazioni degne di Chevrolet Camaro e Corvette C7 Stingray , che montano in pratica lo stesso motore. Testimonial è il pilota bolognese Max Angelelli , vincitore assoluto con la Cadillac DPi-V.R del Wayne Taylor Racing del Campionato IMSA 2017 e della 24 Ore di Daytona.

Altra novità a Bologna è il la presenza del giovane marchio Militem. Un marchio italiano, che però importa e personalizza icone dellʼauto americana, con componenti tutti “made in Usa”. I modelli esposti al Motor Show sono Militem RAM 1500 RX e Militem Wrangler JIII. Il primo monta un motore V8 5.7 Hemi da 401 CV, con disattivazione dei cilindri, e trazione integrale inseribile elettronicamente. È proposto a listino in Italia anche in versione Bifuel benzina/Gpl. I prezzi delle due versioni sono di 76.250 e 79.910 euro, IVA inclusa. Militem Wrangler JIII dispone invece di due propulsori: V6 3.6 benzina da 284 CV o 2.8 turbodiesel da 200 CV, per prezzi rispettivi di 64.300 e 67.550 euro.