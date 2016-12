I 50 anni della Chevrolet Camaro

LʼAmerica celebra uno dei suoi miti a quattro ruote. La Camaro compie infatti 50 anni e ancora conquista il pubblico più giovane e dinamico dʼoltre Atlantico. Una vera sportiva evergreen, anche perché collocata un gradino sotto la Corvette (altro mito indistruttibile di casa Chevrolet) e quindi più accessibile. In questi giorni le nuove versioni di Camaro, coupé e convertibili, sono in bella mostra al Salone di Los Angeles.

Nata ufficialmente il 29 settembre 1966 , la Camaro era allʼinizio soltanto la “sorellina” piccola della Corvette. Il suo sviluppo fu dettato dallʼesterno: Chevrolet voleva rispondere a Ford che due anni prima, nel 1964, aveva lanciato la Mustang , anche questa destinata allʼOlimpo delle “muscle cars”, come siamo abituati a definire le sportive a stelle e strisce fatte di motori portentosi e dalle cubature altissime. In mezzo secolo la Camaro ha vissuto varie trasformazioni, con 6 generazioni di prodotto e più di 5 milioni di vetture vendute nel mondo . La sua storia però non sembra avviarsi alla conclusione, perché modelli come la Camaro ZL1 riescono tuttʼora a sfoderare prestazioni di assoluto livello mondiale.

Il mese scorso, sul leggendario circuito del Nurburgring in Germania, la nuova Camaro ZL1 ha fatto segnare un tempo inferiore ai 7 minuti e mezzo per completare il vecchio Ring, il circuito storico della pista. Un record di velocità favoloso! La supercar americana dispone di un motore 8 cilindri di 6,2 litri di cilindrata, capace di sviluppare fino a 640 CV di potenza e una coppia massima di 868 Nm, garantendo in pratica le stesse prestazioni della Corvette. Chevrolet ancora investe molto sulla vettura, perché la trasmissione abbinata al motore V8 è una modernissima automatica a 10 rapporti di nuova generazione, ciò che fa sperare in altri momenti di gloria per lʼavvenire. E chissà che Camaro non guardi verso la soglia dei 100 anni.