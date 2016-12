I 640 CV della Camaro ZL1 Convertibile

È lʼultima delle “muscle car” americane e arriva direttamente dal Salone di New York, che proprio ieri ha chiuso i battenti. È la Chevrolet Camaro ZL1 Convertibile, evoluzione di razza di una delle auto sportive a stelle e strisce più celebri al mondo. Lʼarrivo sul mercato Usa è previsto in autunno, più in là sarà poi esportata anche in Europa.