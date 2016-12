Camaro coupé e cabrio, nuova serie

È la tipica "muscle car" americana, tra tutte però la più gentile. È la Camaro , per sportività in casa Chevrolet seconda solo alla Corvette. Ai nastri di partenza del nuovo anno arriva adesso una versione profondamente rinnovata rispetto al modello 2006 e proposto sia in carrozzeria coupé che cabrio .

Chevrolet Camaro è un'auto dall'indole prettamente sportiva, con un assetto basso e un profilo allungato, molto aerodinamica, anche per l'apertura funzionale sul cofano che riduce il calore e la portanza aerodinamica. Possente e tipicamente americano il motore, il V8 6.2 da 432 CV, cui può essere abbinato sia il cambio manuale che l'automatico a 6 rapporti. Importante anche la coppia massima: 569 Nm a 4.600 giri, per un'accelerazione da 0 a 100 km/h che si compie in appena 5,2 secondi per la coupé (due decimi in più la cabrio). E dire che non è neanche la Camaro più potente: la versione Z28, lanciata pochi mesi fa, monta un motore V8 7.0 da 500 CV e 637 Nm di coppia!