Grand Sport 2017, rivive il mito Corvette

La nuova Corvette Grand Sport 2017 ha le stimmate dellʼauto da corsa, pur se omologata per la circolazione stradale. Ha il telaio in fibra di carbonio, un assetto chiaramente racing e monta freni Brembo e pneumatici Michelin Pilot Super Sport. Per passare da 0 a 100 km orari, alla nuova versione della Chevrolet Corvette bastano appena 3,6 secondi, e poco più di 11 ne servono per arrivare ai 200 orari. Due i cambi a scelta: il manuale a 7 velocità o lʼautomatico a 8 rapporti con paddles sul volante. Nove le tinte di carrozzeria, ma la succosa sorpresa per gli amanti della tradizione è il Pacchetto Heritage che serve a personalizzare la vettura secondo i crismi estetici degli anni Sessanta.