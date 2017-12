Motor Show, si accende la passione per i motori

Lʼedizione 2017 promette scintille, ci saranno più gare di motor sport, un gran numero di eventi speciali, unʼarea espositiva più grande con 11 padiglioni e 370 espositori, contro i 200 dellʼanno passato in 9 padiglioni! Insomma, Bologna torna a essere nel mese di dicembre la vetrina dei motori in Europa, lo “spettacolo” dell’auto. Già oggi è in programma nell’Area 48 - Motul Arena il “Ferrari Day”, che segna il gradito ritorno del Cavallino al Motor Show nellʼanno del suo 70° compleanno. Il culmine della giornata odierna sarà il Ferrari F1 Pit Stop, due esibizioni delle monoposto di Formula 1 della Scuderia di Maranello.