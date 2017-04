10 aprile 2017 10:15 Abarth 695 XSR Yamaha e 595 Pista Nuove versioni per la gamma Abarth 500

Abarth rafforza la gamma sportiva basata sulla 500 con le nuovissime 695 XSR Yamaha e 595 Pista. Due edizioni limitate, protagoniste allʼultimo Salone di Ginevra e qui riprese lungo la splendida costa di Chia, in Sardegna.

Abarth 695 XSR Yamaha è il terzo frutto della collaborazione con la Casa motociclistica giapponese. Una sorta di scambio di favori dopo la Yamaha XSR900 Abarth vista allʼEicma milanese, e in effetti i colori grigi con finiture rosse sono gli stessi. Ma molte cose sono in comune tra auto e moto: ampio uso della fibra di carbonio e lʼimpianto di scarico Akrapovič ultra leggero in carbonio. Abarth addobba gli interni con una fascia plancia in carbonio, i sedili Sabelt in pelle e Alcantara e il retroschienale in carbonio. Il motore è il 1.4 turbo da 165 CV, ma cʼè anche un kit racing che porta la potenza a 180 CV (e la coppia da 230 a 250 Nm). Abarth 695 XSR Yamaha sarà prodotta in 695 unità berlina e 695 cabrio, tutte numerate. A listino in questi giorni, il prezzo è di 26.350 euro, la cabrio costa 2.500 euro in più.

Abarth 595 Pista è lʼultima versione del modello più venduto dello Scorpione. La sportività non difetta, anche se la motorizzazione da 160 CV si pone in mezzo tra la Abarth 595 da 145 CV e la 595 Turismo da 165 CV. Sospensioni posteriori Koni e scarico ad alte prestazioni Abarth Record Monza a 4 terminali caratterizzano questa versione, il cui 1.4 turbo è abbinabile sia al cambio manuale a 5 marce che al sequenziale robotizzato con palette al volante. Esteticamente spiccano i fendinebbia, i cerchi in lega da 17” con pneumatici 205/45, i colori a contrasto per paraurti, calotte dei retrovisori e pinze dei freni a scelta tra nero, rosso e giallo.