16 novembre 2016 08:30 Yamaha XSR900 Abarth, la perla di Eicma Per ricambiare Abarth ha creato la 695 Tributo XSR

Il post-it sul frigorifero, lʼalert sul telefonino, lʼappunto sul calendario è dʼobbligo. Chi volesse acquistare uno dei primi esemplari della Yamaha XSR900 Abarth ‒ una delle sorprese più gradite di Eicma 2016 ‒ dovrà segnarsi la data del 17 gennaio 2017. Dalle ore 14, sul sito www.xsr900-abarth.eu, potranno essere prenotati i primi 95 esemplari di una moto che sarà comunque prodotta in sole 695 unità.

Da anni Yamaha coltiva il piacere della customizzazione, un modo con cui gli appassionati sentono ancora più “loro” le moto che cavalcano. Grazie alla collaborazione coi più famosi bike maker del mondo, ha creato una gamma Sport Heritage di fascino assoluto. Pezzi speciali, se non unici. Oggi il partner è Abarth, marchio sportivo storico del Belpaese, e da questa simbiosi è nata una café racer lussuosa, con grafiche pazzesche, costruita con una serie di componenti in carbonio. È la fantastica XSR900 Abarth vista alla 74° edizione di Eicma, una moto dal design retrò (la XSR900 si presta alle personalizzazioni) ma con tante innovazioni tecnologiche: la struttura del cupolino in carbonio, il parafango anteriore e il codone in fibra di carbonio, mentre la sella è rivestita in pelle scamosciata.

Una moto dal design classico, ma da guidare sportivamente. Per la posizione in sella e per lo scarico completo Akrapovič in titanio a marcare la grinta della XSR900 Abarth. Scarico che assicura accelerazioni più brucianti. Il motore è lo straordinario 3 cilindri Yamaha CP3 da 850 cc, che offre una coppia corposa e lineare a tutti i regimi. Non manca il TCS per il controllo della trazione a 3 livelli, né la frizione antisaltellamento, per favorire il guidatore nelle situazioni di marcia più difficili. Quanto alla livrea, le stimmate Abarth sono presenti: nella tinta grigio-rossa e nel logo dello scorpione che campeggia sul serbatoio, il parafango anteriore e il codone in carbonio.