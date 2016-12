La Casa di Iwata continua a stimolare i migliori “customizzatori” del pianeta. Moto classiche, come la XSR700 , vengono reinterpretate e scoprono così altre strade. La Yamaha XSR700 Super 7 by JvB-Moto mette insieme più caratteristiche, quelle di una scrambler e di una cafè racer, per dare senso al concetto di moto “ Faster Sons ”, cioè varianti “più veloci dei loro padri”, secondo una celebre definizione che vuol guardare sempre avanti. Nel caso della XSR700 ne è nata unʼinterpretazione inedita, che esalta il carattere agile e veloce della bicilindrica giapponese. I customizzatori tedeschi hanno accorciato la sella, montato un faro anteriore nuovo, le frecce a LED , le luci di posizione e il supporto per il tachimetro Daytona.

La forcella della Super 7 è stata modificata e sul retro operano ammortizzatori Öhlins. E ancora JvB-Moto ha applicato specifiche protezioni laterali e i due parafanghi, più il supporto allo scarico Arrows. La Super 7 adotta pneumatici Pirelli Dragon Supercorsa. Tutte le parti progettate e costruite dallʼazienda tedesca sono disponibili come accessori per Yamaha XSR700 e proposti sul mercato in post-vendita. Il modello non resterà quindi unico. Per maggiori informazioni, il sito di riferimento è http://jvb-moto.com.