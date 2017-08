Venezuela, Maduro: mandato di cattura internazionale per Luisa Ortega Diaz

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha annunciato un mandato di cattura internazionale contro l'ex procuratrice generale Luisa Ortega Diaz, fuggita in Colombia e poi rifugiatasi in Brasile. "Il Venezuela vuole chiedere a Interpol di pubblicare un avviso rosso contro queste persone coinvolte in crimini gravi", ha dichiarato Maduro in una conferenza stampa riferendosi alla Ortega Diaz e al marito.