Venezuela, soldati rimuovono la procuratrice anti Maduro: aveva denunciato brogli

La nuova Assemblea costituente del Venezuela ha licenziato la procuratrice anti Maduro, Luisa Ortega , mossa che provocherà un'ulteriore levata di scudi. L'Assemblea, per la quale la rimozione della Ortega era il primo provvedimento all'ordine del giorno, ha anche detto che intende operare per 2 anni. Le forze di sicurezza hanno prima circondato il tribunale di Caracas , bloccando gli accessi, e poi sono entrate di forza nell'ufficio del magistrato.

Luisa Ortega: aggredita - La Ortega ha denunciato ai media di essere stata aggredita: "Sono stata spintonata, mi hanno attaccato con gli scudi per impedire l'ingresso nell'ufficio". Inizialmente aveva definito l'operazione un "assedio" arbitrario in un messaggio su Twitter e aveva diffuso le foto dei militari.



Procuratrice rimossa dopo inchiesta su brogli - La procuratrice è stata rimossa dopo aver rotto con il presidente Maduro. La Ortega si è infatti opposta con forza all'Assemblea costituente e giovedì aveva reso noto di aver aperto un'inchiesta contro i responsabili del Consiglio nazionale elettorale per le accuse di brogli nelle elezioni di domenica.



Dura condanna degli Stati sudamericani - L'operazione è stata condannata tra gli altri dal segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani, Luis Almagro: "Un'aggressione contro di lei - ha precisato - è un'aggressione contro la democrazia in Venezuela". Caracas è stata quindi sospesa dal Mercosur per il mancato rispetto della "clausola democratica" del gruppo sudamericano. Lo hanno deciso i ministri degli Esteri di Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay durante una riunione a San Paolo.