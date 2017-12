Usa, Trump torna ad attaccare la Cnn: "E' fonte di fake news nel mondo"

"Fuori dagli Usa Cnn International è ancora una principale fonte di false notizie, e rappresentano molto male la nostra nazione davanti al mondo. Il mondo esterno non distingue la verità da loro!". Così il presidente americano Donald Trump in un nuovo attacco al network tv. Nei mesi scorsi Trump aveva "ironizzato" contro la Cnn nemica twittando un video un in cui picchiava e metteva al tappeto il logo dell'emittente

Nei giorni scorsi era emerso che la guerra di Trump contro i media, accusati di essere faziosi e di diffondere fake news, potrebbe passare anche dalle nozze tra AT&T e Time Warner. La fusione "non è buona per il Paese" ha detto Trump ai cronisti nei giorni scorsi. "Non sono coinvolto in questa vicenda, ma credo che i costi per i consumatori salirebbero", ha aggiunto. Ore prima il Dipartimento di Giustizia si era pronunciato contro il matrimonio da 85 miliardi di dollari ma restano i sospetti che di una bocciatura politica legata ai cattivi rapporti fra Trump e la Cnn (che appartiene a Time Warner).