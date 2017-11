Bufale e politica, il Nyt lancia l'allarme anche in Italia sulle fake news

"Come già successo negli Usa, in Francia, in Germania e per la Brexit, anche in italia la tornata elettorale potrebbe essere falsata dalla propaganda incentrata sulla disinformazione". E' l'allarme fake news lanciato da un'inchiesta del New York Times secondo cui la campagna elettorale nel nostro Paese rischia di essere inquinata dalle post-verità. Sotto accusa siti che simpatizzano per M5s e Lega.