Usa, le incredibili immagini di un volo attraverso l’uragano Florence

Il National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) è l’istituto che si occupa di monitorare gli uragani negli Stati Uniti. In questi giorni c’è grande allerta per l’uragano Florence, la terribile tempesta che colpirà la East Coast tra il 13 e il 14 settembre. Il NOAA, oltre a seguire gli sviluppi dal satellite, ha inviato un aereo a raccogliere maggiori informazioni nel centro della perturbazione.



Il volo è durato circa dieci ore, un periodo di tempo piuttosto lungo se si pensa che c’erano venti che soffiavano a 10 miglia all’ora. In questi casi si utilizzano particolari aerei chiamati “Hurricane Hunter”, cacciatori di uragani. Il loro primo utilizzo risale al 1943 quando un pilota dell'Air Force attraversò una tempesta per vincere una scommessa.



Nella zona est degli Stati Uniti la situazione rimane delicata ed è stato dichiarato lo stato di emergenza.