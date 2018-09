Usa, le immagini dallo spazio dell’uragano Florence che sta per colpire la East Coast

L'uragano Florence, dopo essere passato per le Bermuda e le Bahamas, sta minacciando la East Coast degli Stati Uniti. Un fenomeno naturale molto raro a quelle latitudini: in South Carolina, North Carolina e Virginia non si vede una cosa come questa da decenni.



L’arrivo della tempesta è previsto per il 13 e il 14 settembre. Porterà con sé 50 cm di pioggia, onde alte circa cinque metri e venti sostenuti di 140 metri al secondo. C’è anche il pericolo di frane e inondazioni nell’entroterra a causa del possibile blocca dell’uragano sulla zona. La situazione critica ha spinto i governatori dei Paesi interessati a diramare lo stato di massima emergenza. In atto anche una serie di colloqui tra i governatori e il presidente Trump per organizzare un piano d’azione.