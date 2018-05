Usa, congelata causa Trump-Stormy: l'avvocato minaccia ricorso

Un giudice della California congela per 90 giorni la causa della pornostar Stormy Daniels contro Donald Trump e il suo avvocato personale Michael Cohen, e il legale della donna annuncia che ricorrerà in appello. La sospensione è stata decisa perché il procedimento si sovrapponeva all'inchiesta in corso a New York, in cui è indagato Cohen, ed è stata fissata un'udienza per il 27 luglio.