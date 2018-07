Usa, cadono le accuse per la pornostar Stormy Daniels

Cadono le accuse nei confronti di Stormy Daniels, la pornostar che sostiene di aver avuto una relazione con Donald Trump nel 2006. La donna era stata arrestata e poi rilasciata per avere permesso ad alcuni clienti di toccarla in un night di Columbus, in Ohio, in violazione delle leggi statali. La Procura locale ha lasciato cadere le accuse in quanto queste riguarderebbero solo comportamenti reiterati, mentre Daniels si sarebbe esibita una sola volta.