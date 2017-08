Usa, bimbo autistico maltrattato dalle maestre per aver morso il bidello durante la ricreazione

"Perché la scuola non mi ha chiamato?". E' questo l'interrogativo che si pone la mamma di Corbin 7 anni, pubblicando il video delle telecamere di sicurezza della scuola elementare del figlio autistico, che mostrano come il bambino venga strattonato e trascinato per i corridoi dell'istituto da due maestre. La punizione per aver dato un morso a un assistente scolastico durante l'ora di ricreazione. L'episodio è accaduto l'8 maggio a Crestline (Ohio), ma solo ora la madre della vittima è entrata in possesso del filmato.