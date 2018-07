Usa, arrestata donna russa accusata di spionaggio | Era attivista della Nra (la lobby delle armi)

Arrestata spia russa negli Usa, tensione con Mosca Facebook 1 di 8 Facebook 2 di 8 Facebook 3 di 8 Facebook 4 di 8 Facebook 5 di 8 Facebook 6 di 8 Facebook 7 di 8 Facebook 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Secondo gli inquirenti, Maria Butina "stava sviluppando relazioni con americani e si stava infiltrando in organizzazioni che hanno influenza nella politica americana, con l'obiettivo di far avanzare gli interessi russi".



Butina è stata arrestata nella capitale americana, è comparsa in tribunale ma non ha proferito parola. Un'udienza è stata fissata per mercoledì. La 29enne "lavorava per un rappresentante di alto livello del governo russo che era stato in passato membro della legislatura della Federazione Russa e successivamente era diventato un rappresentante di alto livello della Banca Centrale Russa", ha sottolineato il dipartimento di Giustizia nella sua comunicazione. Non si fanno nomi, ma la pubblicazione "The Hill" ricorda che all'inizio di quest'anno i democratici della commissione Giustizia del Senato chiesero e ottennero documenti che facevano riferimento alla possibilità che la Russia avesse usato la Nra "per finanziare segretamente la campagna per l'elezione di Donald Trump" e il nome di Maria Butina era emerso anche in quell'occasione, insieme con quello di Alexander Torshin, il vicegovernatore della Banca Centrale russa, indicate come persone di interesse.



Butina lavorava come assistente di Torshin, scrive The Hill. Il Guardian sottolinea che Torshin incontròDonald Trump Jr per cena alla convention della Nra del 2016 e che l'ex banchiere è da aprile oggetto di sanzioni.