Pace mondiale in bilico, sulla spia avvelenata Mosca litiga con Londra | Turchia pronta a rompere con gli Usa

Nervi sempre più tesi tra potenze mondiali. Il ministero degli Esteri russo ha convocato l'ambasciatore britannico a Mosca, Laurie Bristow, sulla vicenda del tentato omicidio dell'ex spia russa in Gran Bretagna sfociata in una guerra diplomatica. Sulla stampa britannica spunta anche l'ipotesi di "un cyber attacco" alla Russia fra le possibili ritorsioni. Intanto la Turchia ha fatto sapere che le relazioni con gli Usa "sono vicine al punto di rottura".

La tensione tra Regno Unito e Russia è salita dopo le dichiarazioni della premier Theresa May, secondo la quale Mosca è "molto probabilmente" responsabile dell'avvelenamento di Sergei Skripal e della figlia Yulia. Sul caso hanno espresso "grande preoccupazione" l'Opac (Organizzazione per l'abolizione delle armi chimiche) e la Nato. "L'uso di qualunque agente nervino è inaccettabile", ha dichiarato il segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg.



Intanto, mentre è in corso l'assedio finale ad Afrin, la Turchia punta già al resto delle zone curde nel nord della Siria. Lunedì il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu incontrerà il suo omologo americano Rex Tillerson per cercare un accordo sul ritiro delle milizie dell'Ypg da Manbij, località strategica a ovest del fiume Eufrate dove stazionano anche le forze americane. "Negli ultimi tempi gli Stati Uniti stanno fornendo regolarmente armamenti al gruppo terroristico Ypg e questi armamenti vengo usati contro i nostri civili", ha detto Cavusoglu.



Ai reporter al seguito nella sua visita a Mosca, Cavusoglu ha spiegato che il governo turco si aspetta un completo ritiro dei curdi a est del fiume Eufrate e un successivo controllo congiunto con Washington della sicurezza di Manbij, oltre che la riconsegna delle armi fornite dagli Usa agli stessi curdi. Se non si raggiungerà un accordo, ha aggiunto, "la Turchia è pronta a procedere militarmente in modo unilaterale".