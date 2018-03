Spia russa, investigatori Gb: avvelenamento con un agente nervino

Un agente nervino sarebbe stato utilizzato per avvelenare la ex spia russa Sergei Skripal e la figlia Yulia, secondo gli investigatori britannici. Lo riferisce il Guardian precisando che, secondo le autorità, si tratterebbe di un'azione deliberata. L'ipotesi è sostenuta da prove mediche e chimiche, come anche dai sintomi delle vittime. I due sono ancora in ospedale a Londra, in condizioni critiche.