Usa accusano la Corea del Nord: responsabile del virus "WannaCry"

Gli Usa hanno accusato la Corea del Nord di essere "direttamente responsabile" per l'attacco informatico, avvenuto a maggio, attraverso il virus ransomware "WannaCry", che ha infettato oltre 300mila pc in 150 Paesi, causando miliardi di dollari di danni. "Ci sono le prove", afferma Thomas Bossert, consulente del presidente Trump per la sicurezza interna. Molti utenti si ritrovarono di fronte a una schermata che chiedeva un riscatto per sbloccare i contenuti del proprio computer.