L'hacker-eroe che fermò il virus WannaCry arrestato negli Usa

A 22 anni era riuscito a fermare il più grosso cyberattacco del secolo contro le banche, ora è finito in manette con l'accusa, tra le altre, di rubare password e username degli utenti dei siti degli istituti di credito. La parabola dell' hacker-eroe che salvò il mondo da WannaCry , il britannico Marcus Hutchins , è stata fin troppo breve: il giovane, conosciuto nel mondo della pirateria informatica come Malwaretech , è stato arrestato dall' Fbi a Las Vegas mentre partecipava al grande raduno hacker Def Con sulla cybersicurezza.

Hutchins è accusato, con altri individui, di aver fabbricato e distribuito il virus Kronos, concepito per rubare informazioni relative alle transazioni bancarie online di istituti di credito in Gran Bretagna, Canada, Germania, Polonia e Francia. L'atto d'accusa sostiene che Hutchins avrebbe distribuito questo virus sul " dark web ", la parte clandestina di Internet.

Wannacry fu il ransomware responsabile di un'epidemia su larga scala avvenuta nel maggio 2017 che infettò i sistemi informatici di numerose aziende e organizzazioni in 150 Paesi, quasi tutto il mondo, Italia compresa. Il malware era stato diffuso attraverso finte email e una volta nel pc criptava i file bloccandone l'accesso; per sbloccarli veniva richiesto un riscatto in bitcoin.