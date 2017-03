Twitter, dal 2015 sospesi 636.248 account sospettati di terrorismo

La sospensione degli account è stata stabilita da filtri interni creati da Twitter per la sua piattaforma. Il 74% dei 376mila account sospesi nel secondo semestre del 2016 è infatti stato bloccato da strumenti anti-spam, con un picco di stop dopo gli attacchi terroristici. Uno 0,015% delle sospensioni è avvenuto su richiesta del governo.



"Non c'è un algoritmo magico per identificare contenuti a sfondo terroristico su internet. Ma continuiamo a usare strumenti tecnologici per integrare le segnalazioni degli utenti. Negli ultimi sei mesi questi strumenti ci hanno aiutato a identificare automaticamente più di un terzo degli account che abbiamo sospeso per promozione del terrorismo", sottolinea Twitter.



Il social network ha intensificato gli sforzi contro il terrorismo dopo uno studio della George Washington University del 2015 che aveva identificato la piattaforma come uno dei più importanti canali di comunicazione dell'Isis.