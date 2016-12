Twitter sospende 235mila account: promuovono il terrorismo

Twitter ha deciso di sospendere 235mila account per promozione del terrorismo negli ultimi sei mesi e ha condannato nuovamente l'uso che si fa in tal senso del social network. "Il mondo è testimone di una nuova ondata di attacchi terroristici mortali e abominevoli. Condanniamo energicamente questi atti e continuiamo impegnati a eliminare la promozione della violenza e il terrorismo nella nostra piattaforma", afferma il social network in un comunicato.