Trump partito per Washington, incontrerà Obama alla Casa Bianca

Il presidente eletto Donald Trump è partito da New York per Washington, dove alle 11 (le 17 in Italia) sarà ricevuto, insieme alla moglie Melania, alla Casa Bianca da Barack Obama e dalla first lady Michelle. Obama ha invitato il suo successore per iniziare il processo di transizione e per dare anche un segnale di collaborazione e unità davanti al Paese. Melania e Michelle avranno un incontro separato.