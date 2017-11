Spettacolare atterraggio d’emergenza per un piccolo aereo in Colombia

Durante la giornata di mercoledì 1 novembre, un piccolo aereo è stato costretto a un atterraggio d’emergenza, a causa di problemi tecnici, nell’aeroporto di Olaya Herrera a Medellin in Colombia. Fortunatamente non ci sono state vittime ma sei persone sono rimaste ferite. Poco dopo l’aeroporto è stato chiuso per facilitare i soccorsi e l’evacuazione dei passeggeri ed i membri dell’equipaggio rimasti feriti.