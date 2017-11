Cina, avvistato un rarissimo esemplare di alce bianco

Un piccolo alce che si aggira con il suo branco è stato avvistato in Cina, nella regione del Qinghai. Non ci sarebbe nulla di straordinario se l'animale in questione non fosse completamente bianco, rientrando così di diritto tra i rarissimi esemplari che si distinguono per questa caratteristica. Così un gruppo di ricercatori ha ripreso il particolare animale, registrando il primo avvistamento di questa specie nel paese orientale. Come ha spiegato Liu Wei, uno dei ricercatori, si tratterebbe di una forma di albinismo solo nel caso in cui i suoi occhi siano rossi, altrimenti non ci sarebbe nessuna malattia nell'animale. Un esemplare simile era stato avvistato ad agosto in Svezia, dove si conterebbero circa un centinaio di alci bianche.