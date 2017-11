Ecco cosa si merita chi ha l’ossessione di fotografare il cibo

Siete fra coloro che odiano chi passa tutto il proprio tempo a guardare il cibo attraverso la fotocamera del telefono? Oppure siete anche voi troppo presi dal fotografare qualunque pietanza abbiate davanti? In questo secondo caso potreste non gradire la simpatica iniziativa di Kevin Freshwater, un ragazzo che ha deciso di dire basta a chi ha fatto di questo vizio una vera e propria ossessione: in un divertente video ha messo assieme lo scherzo fatto ai danni dei suoi amici, sempre in cerca dello scatto perfetto. Le reazioni sono state le più disparate.