Islanda, ecco le strisce pedonali 3D che fluttuano sulla strada

Nella piccola città islandese di Ísafjördur erano troppi gli automobilisti a non rispettare il limite di velocità, aumentando il rischio per i pedoni di essere investiti. Per indurre i guidatori a rispettare il codice della strada, una compagnia che si occupa di manutenzione e segnaletica orizzontale ha avuto la brillante idea di installare delle strisce pedonali tridimensionali. Un esperimento inedito in Islanda ma già utilizzato in altre parti del mondo come Russia, India e Cina.