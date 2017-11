Anaconda spaventa i passanti di una stazione ferroviaria in India

Capita spesso che siano cose spaventose a catturare l’attenzione e questo è il caso. Si tratta di un video amatoriale che ha rapidamente fatto il giro del mondo su WhatsApp, Youtube e Twitter, diventando in breve tempo virale. Della durata di 44 secondi, tutto ciò che lascia intendere è che ci troviamo di fronte a un rettile lungo diversi metri indaffarato ad arrampicarsi. Ciò che colpisce subito non è solo la stazza, ma anche il luogo, attraversato da un gran numero di persone, molte delle quali si fermano a filmare con il cellulare l’inusuale cittadino. Sebbene chi ha condiviso il video abbia scritto che il luogo in questione fosse una stazione vicino Mumbai, le autorità e diversi commenti ai video lo negano. Ciò che è certo, nonostante i dubbi, è che la curiosità umana verso l’insolito e lo spaventoso resta ancora una volta fuori discussione.