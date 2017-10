Vietnam, un bambino di 3 anni cavalca un pitone gigante

E' lungo più di 6 metri e pesa circa 80 kg: sono le incredibili misure del pitone tenuto per quattro anni come animale domestico in un'abitazione nella zona di Hà Trung, in Vietnam. Stando alla testimonianza di una stretta parente della famiglia in questione, il serpente sarebbe diventato talmente gentile con i suoi "padroni" da permettere al piccolo Truong, un bambino di tre anni, di salirgli sul dorso per farsi cavalcare senza nessun tipo di reazione.



L'incredibile scena è stata ripresa dalle testate di tutto il mondo, tra lo stupore generale e qualche dubbio sull'autenticità del filmato. Proprio per quest'ultimo moetivo An Nguyen, la zia di Truong, ha precisato i dettagli del lungo rapporto tra la famiglia e l'animale.



Tutto questo è emerso nei giorni di particolare preoccupazione in Vietnam a causa della peggiore inondazione nella storia del Paese. Le recenti alluvioni hanno provocato ingenti danni nella zona di Thanh Hoa, causando la morte di almeno 54 persone.