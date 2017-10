Ecco il rarissimo pitone con la macchia a forma di zucca

Si chiama "Pumpkin", proprio come la macchia che l'ha reso famoso. Questo rarissimo esemplare di pitone reale con una particolare macchia a forma di zucca è nato dopo anni di allevamenti selettivi a opera di Kevin McCurley, un allevatore di professione del New Hampshire, Stati Uniti. I pitoni reali pezzati non sono una rarità in natura, è un tratto comune a diversi animali, ma il marchio distintivo alla "Jack-o'-lantern" è ciò che rende Pumpkin così speciale e ambito dagli amanti dei rettili.